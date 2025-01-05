سويسرا تُحقق بوجود حسابات بنكية مرتبطة بالنازيين في "كريدي سويس"

قال بنك "يو.بي.إس" السويسري، اليوم السبت، إنه يتعاون مع المحقق المستقل نيل باروفسكي للكشف عن حسابات مرتبطة بالنازيين.

وجاءت خطوة البنك، بعد أن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن بعضا من تلك الحسابات كانت توجد في بنك "كريدي سويس"، لكن لم يُكشف عنها في تحقيقات سابقة.

وكان بنك "يو.بي.إس"، وهو مصرف استثماري سويسري متعدد الجنسيّات وشركة خدمات مالية تأسّست في، قد اشترى "كريدي سويس"، في عام 2023.

وكشفت باروفسكي، وهو ممثل ادعاء سابق في الولايات المتحدة، عن الأمر في رسالة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر ديسمبر 2024.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن باروفسكي قوله في الرسالة، إن تحقيقا أجراه كشف عن وجود مجموعة من الملفات لعملاء كانوا يجرون معاملات تجارية مع كيانات تابعة للنازيين.

وسبق أن تعاقد بنك "كريدي سويس" مع باروفسكي للتحقق من هذه المسألة، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

وقال بنك "يو.بي.إس" في بيان، إنه "ملتزم بالمساهمة في المحاسبة الكاملة للحسابات المرتبطة بالنازيين، منذ الاستحواذ على "كريدي سويس"، وأضاف: "جعلنا من أولوياتنا ضمان أن تكون المراجعة شاملة ودقيقة".

وأضافت الصحيفة أن باروفسكي أبلغ مجلس الشيوخ بأن المحققين الذين يعملون معه يتوقعون إصدار تقرير نهائي في أوائل عام 2026.