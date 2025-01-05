ads
الأحد 05 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سويسرا تُحقق بوجود حسابات بنكية مرتبطة بالنازيين في "كريدي سويس"

كريدي سويس
كريدي سويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال بنك "يو.بي.إس" السويسري، اليوم السبت، إنه يتعاون مع المحقق المستقل نيل باروفسكي للكشف عن حسابات مرتبطة بالنازيين.

وجاءت خطوة البنك، بعد أن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن بعضا من تلك الحسابات كانت توجد في بنك "كريدي سويس"، لكن لم يُكشف عنها في تحقيقات سابقة.

وكان بنك "يو.بي.إس"، وهو مصرف استثماري سويسري متعدد الجنسيّات وشركة خدمات مالية تأسّست في، قد اشترى "كريدي سويس"، في عام 2023.

وكشفت باروفسكي، وهو ممثل ادعاء سابق في الولايات المتحدة، عن الأمر في رسالة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر ديسمبر 2024.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن باروفسكي قوله في الرسالة، إن تحقيقا أجراه كشف عن وجود مجموعة من الملفات لعملاء كانوا يجرون معاملات تجارية مع كيانات تابعة للنازيين.

وسبق أن تعاقد بنك "كريدي سويس" مع باروفسكي للتحقق من هذه المسألة، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

 وقال بنك "يو.بي.إس" في بيان، إنه "ملتزم بالمساهمة في المحاسبة الكاملة للحسابات المرتبطة بالنازيين، منذ الاستحواذ على "كريدي سويس"، وأضاف: "جعلنا من أولوياتنا ضمان أن تكون المراجعة شاملة ودقيقة".

وأضافت الصحيفة أن باروفسكي أبلغ مجلس الشيوخ بأن المحققين الذين يعملون معه يتوقعون إصدار تقرير نهائي في أوائل عام 2026.

سويسرا حسابات بنكية النازيين كريدي سويس