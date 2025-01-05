ماسك: منح وسام الحرية الرئاسي لسوروس «مهزلة»

وصف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن منح وسام "الحرية الرئاسي" أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة للملياردير الأمريكي الديمقراطي جورج سوروس بالـ"مهزلة".

وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس": "إنها مهزلة حقيقية أن يمنح بايدن الوسام لسوروس".

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيمنح وسام الحرية الرئاسي لـ19 من أشهر الأسماء في السياسة والرياضة والترفيه والحقوق المدنية والمدافعين عن مجتمع الميم والعلوم.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن سيمنح أعلى وسام مدني في البلاد لهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة، ورجل الأعمال الديمقراطي جورج سوروس، والمغني والناشط بونو، وأسطورة كرة السلة إيرفين "ماجيك" جونسون، ورئيسة تحرير الموضة الشهيرة آنا وينتور، ونجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والممثلين دينزل واشنطن ومايكل جيه فوكس، ومصمم الأزياء رالف لوري، وآخرين.

ومن المقرر منح 4 ميداليات، لشخصيات قد توفوا، وهم، فاني لو هامر، التي أسست حزب الحرية الديمقراطي، في ولاية ميسيسيبي وأرست الأساس لقانون حقوق التصويت لعام 1965، والنائب العام السابق، روبرت إف. كينيدي وجورج دبليو رومني، الذي شغل منصب حاكم ولاية ميشيغان ووزير الإسكان والتنمية الحضرية، وآش كارتر، وزير الدفاع الأسبق.

ويعد وسام الحرية الرئاسي أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة، وبحسب البيت الأبيض يمنح الوسام فقط "للأفراد الذين قدموا مساهمات مثالية في ازدهار الولايات المتحدة أو قيمها أو أمنها، أو في السلام العالمي، أو في جهود مجتمعية أو عامة أو خاصة ذات أهمية كبيرة".

ومن المتوقع أن تُقام مراسم منح الوسام اليوم السبت 4 يناير.