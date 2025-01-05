ضياء رشوان: حزب الجبهة الوطنية كان ثمرة الحوار الوطني

الأحد 05/يناير/2025 - 01:13 ص

قال ضياء رشوان عضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، إن مصر شهدت من 1952 حزب واحد، ولكن ثبتت فكرة فشل الحزب الأوحد في البلاد، مشيرا إلى أن حزب الجبهة الوطنية لا يسعى إلى تشكيل حكومة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «رشوان» فى حواره لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، أن حزب الجبهة الوطنية كان ثمرة الحوار الوطني، مضيفا أن الحزب جاء ليعيد الاعتبار للسياسة المصرية.

وأكد عضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب سوف ينافس بشكل تدريجي في الحياة السياسية، فضلًا عن السيطرة على مقاعد برلمانية خلال الدورات المقبلة.

وأشار عضو الهيئة التأسيسية، إلى أن الحزب لم يحدد عدد مقاعد معينة في البرلمان المصري خلال الانتخابات التشريعية المقبلة في 2025.