«غاز تريد» اليونانية: نستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي

صرح رئيس شركة "غاز تريد" اليونانية كوستيس سيفنيوس، أن بلاده ستكون قادرة على العيش بدون الغاز الروسي، لأن القدرة على استيراد مورد الطاقة هذا من دول أخرى تعادل ضعف احتياجاتها تقريبا.

وقبل ذلك بيوم، ذكرت قناة ERTNews التلفزيونية أن المخاوف تتزايد في اليونان من احتمال ارتفاع أسعار الغاز بعد توقف ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا، فيما أكدت السلطات اليونانية أن هذا الوضع لن يؤثر بشكل مباشر على البلاد.

وقال سيفنيوس: "ليس لدى اليونان ما تخشاه من أي انقطاع في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي". ووفقا له، تتمتع البلاد بموثوقية عالية جدا في الإمداد، حيث يوجد بها محطتان للغاز الطبيعي المسال - في ريفيتوس وألكساندروبوليس، وقد بدأت الأخيرة العمل مؤخرا.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه "لذلك من الممكن تغطية السوق اليونانية بالكامل في حالة ظهور مشاكل مع الغاز الروسي الذي يدخل اليونان عبر تركيا وليس عبر أوكرانيا".

ووفقا له، فإن اليونان لديها القدرة على استيراد 10 مليارات متر مكعب من الغاز عبر محطات الغاز الطبيعي المسال.

وأشار سيفنيوس إلى أن "الطلب على الغاز في السوق اليونانية يبلغ نحو ستة مليارات متر مكعب، وإمكانيات الاستيراد بدون الغاز الروسي تقارب ضعف الاحتياجات التي قد تكون لدى البلاد".

وأكد أن الغاز من ألكسندروبوليس يمكن أن يضمن أمن الطاقة ليس فقط لليونان، ولكن أيضا للدول الواقعة في الشمال - باستثناء بلغاريا، نحن نتحدث عن صربيا ومقدونيا الشمالية ورومانيا وهنغاريا.

وقال رئيس شركة "غاز تريد": "يمكن أن يصل (الغاز) إلى سلوفاكيا، ومن ناحية أخرى، إلى مولدوفا وأوكرانيا"، ولفت إلى أن بلغاريا والجزء الشمالي من اليونان فقط يحصلان الآن على الغاز من محطة ألكسندروبوليس.