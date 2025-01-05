استقالة رئيس الحكومة في النمسا بعد انهيار مفاوضات الائتلاف الحكومي

أعلن المستشار النمساوي كارل نيهمر، السبت، استقالته من منصبه كرئيس للحكومة وزعيم لحزب الشعب المحافظ.

جاء ذلك على خلفية عدم تمكن المستشار من تشكيل الحكومة الجديدة بعد مائة يوم من المفاوضات المتعثرة انتهت بانسحاب حزب نيوس الشريك في المفاوضات وقال "نيهمر": لقد كان شرفا غير عادي بالنسبة لي أن أخدم جمهورية النمسا.

وتتجه أنظار الأوساط السياسية في النمسا إلى الزعيم اليميني هيربرت كيكل رئيس حزب الحرية والفائز بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وكان حزب الشعب قد أوقف في وقت سابق المحادثات مع الحزب الاشتراكي بشأن تشكيل حكومة جديدة ويرجع ذلك إلى أنه لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الرئيسية للحكومة المقبلة وقد ازداد الضغط على نيهمر داخل الحزب مؤخرا.