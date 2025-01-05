تعرف على تاريخ وموعد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد 2025

الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد المسيح فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام ٣٢٥م الموعد بهذا التاريخ.

ويختلف المسيحيون حول نهار الاحتفال بعيد الميلاد نسبة للتقويم التي تتبعه كل طائفة فمنهم من يحتفل بميلاد المسيح ابتدءًا من ليلة ٢٤ ديسمبر ونهار ٢٥ ديسمبر حسب التقويم الغريغوري (سمي بالتقويم الغريغوري نسبة إلى البابا غريغوريس الثالث عشر بابا روما) وآخرون عشية ٦يناير ونهار ٧ يناير حسب التقويم اليولياني ( سمي بالتقويم اليولياني نسبة للأمبراطور يوليوس قيصر) حيث يختلف التقويمين عن بعضهما البعض ١٣ يومًا.

كيف تحدد يوم عيد الميلاد؟

اختار مجمع نيقية عام ٣٢٥م الاحتفال الرسمي بعيد ميلاد السيد المسيح في يوم ٢٥ ديسمبر لأنه اليوم الوحيد في السنة الشمسية الذي يكون فيه أطول ليل وأقصر نهار - فلكيًا... فبعد هذا اليوم يبدأ الليل بالقصر والنهار في الزيادة. كان المقصود من هذا الاختيار ان بميلاد المسيح (نور العالم) يبدأ النهار (فترة النور) في الزيادة والليل (فترة الظلام) في النقصان. وكأنه اختيار ليقول أن ميلاد يسوع نور العالم هو اشراق في الظلمات ليزيلها.نتذكر هنا ايضا قول يوحنا المعمدان عن السيد المسيح:

"ينبغي أن ذلك (أي المسيح نور العالم) يزيد وإني أنا أنقص" (يوحنا 30:3) ولذلك يقع عيد ميلاد يوحنا المعمدان المولود قبل المسيح بستة شهور في ٢٥ يونيو وهو اليوم الذي فيه أطول نهار وأقصر ليل... بعده يبدأ النهار في النقصان والليل في الزيادة.

كما أن هناك نظرية أخرى على تحديد عيد الميلاد في ٢٥ ديسمبر أذ أن كان هناك عيد كبير للوثنيين في هذا اليوم وفيه كانوا يقيمون احتفالًا بعيد الشمس وانجرَّ العديد من الوثنيين وراء هذه العادة الوثنية، فرأت الكنيسة أن تجعل من هذا اليوم عيدًا لمولد المسيح شمس العدل الحقيقية وخالق الشمس الحسِّية.

لماذا تحتفل الطوائف المسيحية بعيد ميلاد في تواريخ مختلفة؟

في القرن السادس الميلادي نادى الراهب الإيطالى ديونيسيوس أكسيجونوس بوجوب أن تكون السنة التي ولد فيها السيد المسيح هى سنة واحد وكذلك بتغير إسم التقويم الروماني ليسمى التقويم الميلادي باعتبار أن السيد المسيح ولد عام 753 لتأسيس مدينة روما.

في سنة 532 ميلادية (أي في عام 1285 لتأسيس روما) تمت الاستجابة لدعوته وبدأ استخدام التقويم الميلادي بجعل سنة 1286 حسب التقويم الروماني اليولياني هى سنة 532 ميلادية.

التعديل الغريغوري على التقويم الميلادي (فارق الايام الثلاث عشر):

في سنة 1582 ميلادي أيام البابا غريغوريوس الثالث عشر بابا روما، لاحظ العلماء أن يوم 25 ديسمبر بعيد الميلاد) ليس في موضعه أي أنه لا يقع في أطول ليلة وأقصر نهار، بل وجدوا الفرق عشرة أيام. أي يجب تقديم ٢٥ ديسمبر بمقدار عشرة أيام حتى يقع في أطول ليل وأقصر نهار.. وعرف العلماء أن سبب ذلك هو الخطأ في حساب طول السنة (السنة= دورة كاملة للأرض حول الشمس) إذ كانت السنة في التقويم الروماني اليولياني تحسب على أنها 365 يومًا و6 ساعات. ولكن العلماء لاحظوا أن الأرض تكمل دورتها حول الشمس مرة كل 365 يومًا و5 ساعات و48 دقيقة و46 ثانية أي أقل من طول السنة السابق حسابها (حسب التقويم اليولياني) بفارق 11 دقيقة و14 ثانية ومجموع هذا الفرق منذ مجمع نيقية عام 325م حتى عام 1582 كان حوالي عشرة أيام، فأمر البابا بحذف عشرة أيام من التقويم الروماني اليولياني حتى يقع 2٥ديسمبر في موقعه كما كان أيام مجمع نيقية، وسمى هذا التعديل بالتقويم الميلادي الغريغوري نسبة إلى البابا غريغوريس..وهكذا نام الناس يوم الخميس 4 أكتوبر 1582م واستيقظوا يوم الجمعة 15 أكتوبر 1582م.

جدول الكنائس المسيحية ومتى تحتفل بعيد الميلاد:

- الموارنة، الكاثوليك، الإنجيليون ومنهم البروتستانت والأنجليكان بالإضافة إلى السريان الأرثوذكس والكاثوليك ومعها الكنيسة الاشورية والكنيسة اللاتينية والكنيسة الكلدانية تتبع التقويم الغريغوري أي في ٢٥ديسمبر

والكنائس الأرثوذكسية في أنطاكية، القسطنطينية، الاسكندرية، اليونان، قبرص، رومانيا، وبلغاريا تتبع التقويم الغريغوري أي في ٢٥ ديسمبر

الكنائس الأرثوذكسية في روسيا، أوكرانيا، القدس، صربيا، مقدونيا، مولدافيا وجورجيا فضلًا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية فما زالت تعتمد التقويم الميلادي اليولياني وتحتفل بالميلاد في ٧ يناير.

أما عند الطوائف الأرمنيّة فبعض الكنائس كالكنيسة الأرمنيّة الأرثوذكسية كانت ومن قبل تحديد عيد الميلاد قد جمعت الميلاد مع الغطاس في عيد واحد، ما دفع إلى إقامة عيد الميلاد مع الغطاس في 6 يناير كما هو الحال في بطريركية كيليكيا، أما بطريركية الأرمن الأرثوذكس في القدس فتحتفل به في ١٩ يناير والكنائس الأرمنيّة الكاثوليكية والأنجيلية فتحتفل بعيد الميلاد في ٢٥ ديسمبر حسب التقويم الغريغوري.

الجميل في الأمر أن كل الكنائس تحتفل برأس السنة في 1 يناير.

الكنيسة الأرثوذكسية كانت تتبع في جميع أعيادها التقويم اليولياني. ففي عام 1583 وجه بابا روما نداء إلى الكنيسة الأرثوذكسية طالبها فيه بتغيير تقويمها والاعتراف برئاسة روما. عقد آباء الكنيسة الأرثوذكسية اجتماعًا عام 1583 ورفضوا كل مطالب روما. واستمروا على استعمال التقويم الميلادي اليولياني، الذي الفرق بينه وبين التقويم الميلادي الغريغوري حاليًا 13 يومًا.

في العام 1923 عقد اجتماع في القسطنطينية بدعوة من بطريركها آنذاك ملاتيوس الرابع (ميتاكساكيس)، وكان على برنامج عمله اقتراحات تغيير التقويم إضافة إلى تغيير طريقة الصوم وتقصير الصلوات وأمور أخرى مثل السماح للكهنة بلبس السترة وحلق اللحى.

حضرت هذا الاجتماع كل من كنائس صربيا ورومانيا واليونان وتغيبت عنه الإسكندرية وأورشليم وروسيا، أما بلغاريا فلم تكن قد وجهت إليها الدعوة.

وعند انتهاء الاجتماع وافقت بعض الكنائس على اعتماد التقويم الغربي في الأعياد السيدية جميعها ( الميلاد وغيره ) ومنها كنائس قبرص واليونان وأنطاكية على أن يبقى عيد الفصح على التقويم الشرقي.