أميك: نمو مبيعات السيارات خلال 2024 بنسبة 11.6%

كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن إجمالي مبيعات السيارات الملاكي خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024.

وحسب التقرير، فقد ارتفعت مبيعات السيارات في مصر بنسبة 11.66% خلال أول 11 شهر من 2024، لتسجل 89.268 ألف سيارة في مقابل 79.944 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2023.

وبلغت مبيعات السيارات الملاكي في مصر، خلال أول 11 شهر من العام الماضى 70.8 ألف مركبة، مقابل 60.8 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من 2023، بنسبة نمو 17%.

وارتفعت مبيعات السيارات اليابانية المنشأ بنسبة 4.6% لتسجل 22.7 ألف مركبة، مقابل 21.7 ألف وحدة، وقفزت مبيعات السيارات الكورية في مصر بنسبة 49.8% لتسجل 13 ألفا و571 مركبة، مقارنة بنحو 9 آلاف و58 وحدة.

ارتفعت مبيعات السيارت الأمريكية المنشأ بنسبة 14.1% لتصل إلى 786 مركبات، مقابل 689 سيارة، وارتفعت مبيعات الطرازات الصينية بنسبة 33.3% إلى 26.5 ألف مركبة، مقارنة بنحو 19.9 ألف وحدة.

وسجلت مبيعات السيارات الهندية المنشأ نحو 68 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل عدم تمكنها من بيع أي وحدة فى الفترة المقابلة من 2023، فيما هبطت مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من 2024، بنسبة 24% لتصل إلى 7 آلاف و134 مركبة، مقابل 9 آلاف و392 وحدة في الفترة ذاتها من 2023.