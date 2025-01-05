بلينكن: إدارة بايدن ورثت أزمة اقتصادية ربما تكون الأسوأ منذ الكساد الكبير

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إن إدارة بايدن ورثت أزمة اقتصادية ربما تكون الأسوأ منذ الكساد الكبير وأزمة صحية وصفها بانها الأسوأ منذ 100 عام على الأقل.

جاء ذلك فى حوار مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إذ يغادر بلينكن منصبه بعد أربع سنوات حاول فيها التعامل مع أزمات متصاعدة سواء الوضع فى أفغانستان إلى الحرب فى أوكرانيا وتلتها حرب غزة والعلاقات مع الصين وروسيا.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكى عن اعتقاده بأن الإدارة الأمريكية المنتهية تسلم البلاد فى وضع أقوى بكثير، بعد تجاوز الأزمتين الاقتصادية والصحية.

وأوضح بلينكن أن الأمريكيين "يريدون التأكد من أننا نبقى بعيدين عن الحروب، وأننا نتجنب الصراع، وهذا بالضبط ما قمنا به..".

ووصف بلينكن الانسحاب من أفغانستان بالإنجاز واعتبره معززًا لموقف بلاده حول العالم، مضيفًا: لم يكن هناك طريقة سهلة لخروجنا من حرب استمرت 20 عامًا، أعتقد أن السؤال كان حول ما سنفعله من الآن فصاعدا بعد الانسحاب، كان علينا أيضا أن نتعلم من أفغانستان نفسها".

وحول حرب أوكرانيا.. قال بلينكن إنه عمل بجد قبل الحرب، بما فى ذلك الاجتماعات مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، فى جنيف قبل الحرب بشهور، فى محاولة للبحث عن طريقة لوقفها، متابعًا: "إدارة بايدن أوقفت طموح بوتين".

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الصين أقر بلينكن بأن ترامب كان على حق خلال إدارته الأولى فى تحديد بعض التحديات التى تشكلها الصين. وأنه "لا يوجد بلد لديه القدرة التى تمتلكها الصين لإعادة تشكيل النظام الدولى الذى وضعناه نحن والعديد من الآخرين بعد الحرب العالمية الثانية".

وحول حرب غزة.. قال بلينكن إن الولايات المتحدة مصممة على القيام بكل ما فى وسعها لضمان عدم تكرار 7 أكتوبر مرة أخرى.

وأشار إلى أن إدارة بايدن أرادت "التأكد من أن الحرب لن تنتشر، وأن الصراع لن يمتد إلى جبهات أخرى، إلى دول أخرى، لأن ذلك كان سيعنى المزيد من الموت والدمار. كما يعنى ذلك أن الإجراءات التى تتخذها إسرائيل فى غزة من المرجح أن تستمر لفترة أطول"، بحسب قوله.

وردا على سؤال بشأن وفاء إسرائيل بمسؤولياتها قال بلينكن "عندما يتعلق الأمر، على سبيل المثال، بتوفير المساعدات الإنسانية، فقد وجدنا فترات من الزمن حيث لم نعتقد أنهم يبذلون ما يكفى من الجهد. وهذا هو السبب بالتحديد وراء حثنا لهم مؤخرا على اتخاذ إجراءات تضمن وصول المزيد من المساعدات إلى المدنيين..."، مشددًا على أنه يجب انتهاء الصراع فى غزة.

وحول سؤال بشأن استمرار إمداد إسرائيل بالأسلحة رغم ما يحدث فى غزة، قال وزير الخارجية الأمريكى "نحن نعتبر أن توفير هذه الأسلحة أمر أساسى للحفاظ على قدرة إسرائيل العسكرية".