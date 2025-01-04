اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي: مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج

السبت 04/يناير/2025 - 11:48 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 5 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

توجيهات رئاسية بانتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة بقطاع البترول والغاز

السيسي: مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج.. وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف بالمناطق البرية والبحرية

إسرائيل تكثف غاراتها على غزة وسط جديدة للتوصل إلى تهدئة

ترامب يحذر من تفاقم الوضع حال فشل جهود إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه

باريس وبرلين تطالبان بإتلاف مخزون الأسلحة الكيميائية السورى

مكايدة سياسية.. الرئيس الأمريكى المنتخب يأسف لتنكيس الأعلام يوم تنصيبه

وصول طائرة محملة بـ 15 طنا من المساعدات المصرية إلى سوريا

وزير الدفاع يتفقد قاعدة الإسكندرية البحرية.. ويلتقى مع عدد من المقاتلين

القائد العام: قدرة وكفاءة القوات المسلحة الركيزة الأساسية وقوة الردع الحاسمة فى مواجهة التهديدات المحيطة