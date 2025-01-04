ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي وتعادل تشيلسي وأرسنال

اختتم أرسنال مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، اليوم السبت، بمواجهة برايتون.

بدأت منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي اليوم، بخسارة توتنهام من نيوكاسل 1-2، وفوز بورنموث على إيفرتون بهدف للا شيء، وعودة أستون فيلا إلى الانتصارات من جديد بالفوز على ليستر سيتي بنتيجة 2-1، وتعادل تشيلسي مع كريستال بالاس بهدف لمثله، وانتصار كبير لفريق مانشستر سيتي على وست هام يونايتد برباعية مقابل هدف، واكتساح برينتفورد للمتذيل ساوثهامبتون بخماسية نظيفة، ثم تعادل أرسنال مع برايتون 1-1.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن

وبعد نهاية مباريات اليوم، نستعرض في السطور التالية، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

1- ليفربول - 45 نقطة - 18 مباراة

2- أرسنال - 40 نقطة - 20 مباراة

3- نوتنجهام فورست - 37 نقطة - 19 مباراة

4- تشيلسي - 36 نقطة - 20 مباراة

5- نيوكاسل يونايتد - 35 نقطة - 20 مباراة

6- مانشستر سيتي - 34 نقطة - 20 مباراة

7- بورنموث - 33 نقطة - 20 مباراة

8- أستون فيلا - 32 نقطة - 20 مباراة

9- فولهام - 29 نقطة - 19 مباراة

10- برايتون - 28 نقطة - 20 مباراة

11- برينتفورد - 27 نقطة - 20 مباراة

12- توتنهام - 24 نقطة - 20 مباراة

13- وست هام - 23 نقطة - 20 مباراة

14- مانشستر يونايتد 22 نقطة - 19 مباراة

15- كريستال بالاس - 21 نقطة - 20 مباراة

16- إيفرتون - 17 نقطة - 19 مباراة

17- وولفرهامبتون - 16 نقطة - 19 مباراة

18- إبسويتش تاون - 15 نقطة - 19 مباراة

19- ليستر سيتي - 14 نقطة - 20 مباراة

20- ساوثهامبتون - 6 نقاط - 20 مباراة.