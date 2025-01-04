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السبت 04 يناير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هالاند يهدد محمد صلاح مجددًا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2025

هالاند - محمد صلاح
هالاند - محمد صلاح
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انتهت مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، اليوم السبت، وأسفرت عن تسجيل النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي هدفين، ليزاحم محمد صلاح نجم ليفربول على صدارة قائمة هدافي البريميرليج هذا الموسم.

أحرز هالاند هدفين في فوز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

رفع هالاند رصيده من الأهداف في الموسم الحالي بالبريميرليج إلى 16 هدفًا، ليبتعد عن محمد صلاح متصدر قائمة الهدافين بفارق هدف وحيد.

يخوض صلاح رفقة ليفربول، غدًا الأحد، مواجهة صعبة أمام الغريم التقليدي مانشستر يونايتد في كلاسيكو إنجلترا في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 17 هدفًا، كما يعتلي قائمة صانعي الأهداف بـ13 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن

1- محمد صلاح - ليفربول - 17 هدفًا 

2- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 16 هدفًا

3- ألكسندر إيزاك - نيوكاسل يونايتد - 13 هدفًا 

4- بريان مبيومو - برينتفورد - 13 هدفًا 

5- كول بالمر - تشيلسي - 13 هدفًا 

6- كريس وود - نوتنجهام فورست - 11 هدفًا.

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