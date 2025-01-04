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السبت 04 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المؤبد للمتهم بقتل والدته بمصر القديمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بقتل والدته بـ"شوكة معدنية" في منطقة مصر القديمة، بالسجن المؤبد.
 

كشف أمر الاحالة قيام المتهم "مازن .ع"، مهندس حاسب آلي بإحراز بقصد التعاطي جوهر الميثامفيتامين، والأميفتامين، مشتقات فينيثيل آمين، في غير الأحوال المصرح بها.

‎وأضاف قيام المتهم بقتل والدته "مني محمد عمدا من غير سبق اصرار أو ترصد، بأن أتم جرمه، بأن استل سلاحا أبيضا "شوكة معدنية"، وباغتها به طعنا محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها.


‎وأشار أمر الإحالة، إلى قيام المتهم باحتجاز المجني عليها والدته "مني محمد" دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الاحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح، بأن حجزها بغرفة بمحل الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة قتل والدته منطقة مصر القديمة