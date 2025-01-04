الأهلي يستقر على عدم قيد علي معلول في الانتقالات الشتوية

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على عدم قيد الظهير الأيسر التونسي علي معلول في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وذلك لعدة أسباب.

وقال مصدر داخل الفريق في تصريحات “للبوابة نيوز” إن هناك استقرار على عدم قيد معلول في قائمة الفريق بسبب حاجته إلى ما يقرب من شهر ونصف الشهر حتى يعود للمشاركة في المباريات والتدريبات بشكل طبيعي.

وكان محمد رمضان المدير الرياضي للفريق أكد في وقت سابق أن فقد علي معلول في قائمة الفريق الشتوية سيعود إلى قدرة اللاعب على استعادة مستواه، وبذلك لن يستطيع الاهلي الحكم على اللاعب إلا بعد نهاية فترة القيد.

ومن أسباب عدم قيد معلول هو إفساح الطريق أمام إدارة النادي من أجل ضم عدد أكبر من اللاعبين الأجانب، حيث يمتلك الأهلي مكانًا فارغًا للأجانب، وهناك إمكانية لرفع اسم رضا سليم، ومع عدم قيد معلول سيكون هناك ثلاثة أماكن يمكن للاهلي قيدهم في يناير.