عمقها 15 مترًا.. مصرع"سوهاجي" داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالشواشنة

تكثف قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن الفيوم، جهودها لإنتشال جثة شاب لقي مصرعه داخل حفره بعمق 15 مترًا، أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزل مهجور بمدينة الشواشنة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع شاب في العقد الرابع من عمره من محافظة سوهاج فى حفرة داخل منزل مهجور بدائرة المركز، أثناء تنقيبه مع آخرين عن الآثار ووجه مدير أمن الفيوم بسرعة إنتقال رجال الإنقاذ السريع بالحماية المدنية، وقوات الشرطة لمكان البلاغ، والتدخل لإنقاذ الشاب المفقود.

وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا حول المنزل، ودخل رجال الإنقاذ للمنزل، وتبين وجود حفرة كبيرة بعمق 15م ووجود تجميع مياه بها، وجار سحب المياه منها، حتى يتمكنوا من رؤية جثمان الشاب، وحتى الآن لم يتمكنوا من العثور على الجثمان في غياهب المياه.

وواجه رجال الإنقاذ عائقا كبيرا تمثل فى وجود جدار خرسانى آيل للسقوط، وهو ما صعب عليهم العمل خشية انهيار الجدار عليهم أثناء النزول للحفرة للبحث عن المفقود.