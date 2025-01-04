أمن القاهرة يفحص فيديو الاعتداء علي طاقم تمريض داخل مستشفي التبين المركزي

تفحص الأجهزة الأمنية بالقاهرة، مقطع فيديو يظهر خلاله قيام ما يقرب من 10 أشخاص، بالإعتداء علي طاقم تمريض داخل مستشفي التبين المركزي.



وشهدت مستشفي التبين المركزي، واقعة مأساوية، بعدما أقدم 10 أشخاص، بالإعتداء علي طاقم التمريض، بسبب مشادة مع أحد المتهمين أثناء الكشف عن نجله داخل المستشفي.

وحرر الموظف حسن محمد شحاته، ممرض بمستشفي التبين المركزي، محضرا بقسم شرطة التبين حمل رقم 13 أحوال، يتهم فيه عددا من الأشخاص، بالتعدي عليه بالضرب وإصابته بكدمات متفرقة من الجسد، بسبب مشادة أثناء قيام أحد المتهمين بالكشف علي نجله داخل المستشفي.

فيما يكثف ضباط مباحث قسم شرطة التبين من جهودهم لضبط مرتكبي الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.