حبس مزراع لاتهامه بقتل ابنته في البحيرة

قررت النيابة العامة بمركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة، منذ قليل، حبس مزارع لاتهامه بقتل ابنته البالغة 6 سنوات بالتعدي عليها بالضرب بخرطوم مياه وحرق جسدها حتى فارقت الحياة، 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له في الموعد القانوني.

شهدت إحدى قري مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حادثة مروعة حيث تجرد مزارع من مشاعر الأبوة وارتكب جريمة بشعة بحق ابنته، البالغة من العمر ٦ سنوات، حيث اعتدى عليها بوحشية بخرطوم المياه وأحرق جسدها حتى فقدت حياتها، ردًا على عدم رغبته في رعايتها بعد طلاق والدتها وزواجها من رجل آخر.

وتمكن فريق من ضباط الشرطة في إيتاى البارود، من القبض على الجاني، الذي اعترف بارتكاب الجريمة وتم تحويله إلى النيابة العامة.

وباشر المستشار حسام سرحان، مدير النيابة، ببدء التحقيقات وأمر بإجراء تشريح للجثة وتحديد سبب الوفاة والأداة المستخدمة في الجريمة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور شرطة إيتاى البارود بوصول جثة الطفلة "جنا أحمد ناجى رمضان عبيد"، البالغة من العمر ٦ سنوات، من قرية قادوس العوامر، وبعد الكشف الطبي على الجثة، تبيَّن وجود جروح وحروق على جسم الضحية، ولم يتم تحديد سبب الوفاة بعد.

ووجه مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء أحمد السكران، مدير المباحث الجنائية، للكشف عن غموض الحادثة.

توصلت التحقيقات إلى أن والد الفتاة المتوفاة، والبالغ من العمر ٤٥ عامًا، هو الجاني، حيث قام بتعذيبها نتيجة عدم رغبته في رعايتها بعد طلاقه من والدتها وزواجها من رجل آخر.