إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالفيوم

أُصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، بطريق اسيوط الصحراوي الغربي ، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة.



بلاغ بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم



تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة الفيوم ، ووجود مصابين.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور ، وتبينّ إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، ب 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ، وإيداعهم قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم .

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.