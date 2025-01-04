مصطفى محمد يتسبب في تعادل نانت مع ليل بالدوري الفرنسي

قاد المهاجم المصري مصطفى محمد فريقه نانت للتعادل مع ليل بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد بيير موروي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

جلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت في مباراته ضد ليل، وشارك بديلًا في الدقيقة 63، بدلًا من زميله بيدرو تشيرفيلا، كما كان سببًا في تحقيق الكناري التعادل أمام مضيفه في لقاء الليلة.

مصطفى محمد يسهم في هدف تعادل نانت مع ليل

تقدم ليل على نانت بهدف للا شيء في الشوط الأول، سجله جبريل جودموندسون في الدقيقة 41، قبل أن يسجل رفاق مصطفى محمد هدفًا مطلع الشوط الثاني، لكن ألغاه حكم اللقاء في الدقيقة 50.

وبعد مشاركة مصطفى محمد في المباراة، أجبر مدافع ليل على ارتكاب خطأ على مهاجم المنتخب الوطني، ليحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 70، نفذها بنجاح ماتيس أبلين، ليحصل كل فريق على نقطة بعد هذا التعادل.

بذلك، شارك مصطفى محمد مع نانت خلال الموسم الجاري في 14 مباراة بالدوري الفرنسي، أغلبها بديلًا، وسجل خلالها هدفًا وحيدًا.

بتلك النتيجة، رفع نانت رصيده إلى 15 نقطة، يحتل بها المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما وصل رصيد ليل إلى 28 نقطة في المرتبة الرابعة.