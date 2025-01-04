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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برشلونة يتأهل لدور الـ16 من كأس ملك إسبانيا باكتساح بارباسترو

برشلونة
برشلونة
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اكتسح فريق برشلونة نظيره بارباسترو برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب ستاديو ميونيسيبال، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

أنهى برشلونة الشوط الأول من مباراته ضد بارباسترو، متقدمًا بثنائية دون رد، حيث افتتح إريك جارسيا التهديف في الدقيقة 21.

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وأضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 31، قبل أن يعود المهاجم المخضرم في الشوط الثاني ويسجل ثالث الأهداف في الدقيقة 47.

واختتم بابلو توري الرباعية في الدقيقة 56، ليفوز برشلونة على بارباسترو بنتيجة 4-0، ويتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

بدأ برشلونة مباراته ضد بارباسترو، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي، رونالدو أراوخو، إينيجو مارتينيز، جيرارد مارتن

خط الوسط: فرينكي دي يونج، إريك جارسيا، بيدري

وفي الهجوم: بابلو توري، روبرت ليفاندوفسكي، فيرمين لوبيز.

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