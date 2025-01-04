طريقة تحضير السينابون بالمنزل..تعرفي عليها

يعد السينابون من الحلوى المفضلة لدي الجميع ، وخاص الأطفال، وقد يصل ثمن القطعة الواحدة في المحلات التجارية إلي مئة جنيها في بعض الاحيان، لذا نقدم لكم طريقة تحضيرهافي المنزل .

المقادير لتحضير عجينة السينابون

كوب دافئ من حليب اللوز الخالي من السكر.

1/2 كوب من العسل أو المحلي الطبيعي.

ملعقة كبيرة خميرة جافة.

2 حبة بيض كبير الحجم.

6 ملاعق كبيرة من الزبادي اليوناني قليل الدسم.

ملعقة صغيرة فانيليا.

4 أكواب دقيق القمح الكامل أو دقيق الشوفان.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

طريقة التحضير لعجينة السينابون

سخن الحليب في الميكرويف مدّة 45 إلى 60 ثانية، وضعه في الخلاط الكهربائي.

أضف ملعقة صغيرة من العسل والخميرة إلى الحليب، وامزجهم قليلًا، ثم اتركه مدّة 5 دقائق.

أضف الزبادي والفانيليا وباقي العسل والبيض للخلاط، وقلبهم قليلًا.

أضف الدقيق والملح والقرفة، وقلبهم معًا ليتجانس العجين ويمتزج جيدا.

اعجن العجين ليتشكّل لديك عجينة كبيرة متماسكة وناعمة.

انقل العجين إلى سطح مستوٍ ومرشوش بالدقيق، واعجنها بيديك جيدًا حوالي 5 دقائق.

أحضر وعاء كبير، وادهنه بالقليل من الزيت، وضع العجين داخله، وغطِّ الوعاء بمنشفة دافئة قليلًا.

اتركي العجين جانبًا حتى ترتفع ويزداد حجمها في مكان دافئ مدّة ساعة.

قطع العجين بعد ذلك إلى 12 قطعة متساوية، وافردها على سطح مستو.

احشو العجينة حسب الرغبة، ولفها، واخبزها في الفرن حتى تنضج.

