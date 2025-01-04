عراقجي: إيران مستعدة لهجوم إسرائيلي محتمل

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع وسائل الإعلام الصينية، إن بلاده مستعدة تماما لاحتمال وقوع مزيد من الهجمات من قبل إسرائيل.

ونفذت القوات الجوية الإسرائيلية غارة واسعة النطاق على إيران في أكتوبر الماضي.

وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك بعض الدعوات في إسرائيل لضربة أخرى ضد إيران ردا على الهجمات المستمرة على إسرائيل من قبل الحوثيون، والتي تقول تل أبيب أنهم مدعومين من إيران.

وأطلقت جماعة الحوثي عدة صواريخ باليستية على وسط إسرائيل خلال الليل في الأسابيع الأخيرة.

وقال عراقجي: "آمل أن تمتنع إسرائيل عن اتخاذ مثل هذا الإجراء المتهور لأنه قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق."