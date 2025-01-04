"الحرية المصرى" يناقش خطة الدولة فى التنمية الزراعية والتوسع بزراعة المحاصيل

كشف محمد الطبنجي، أمين عام الفلاحين بحزب الحرية المصري، عن خطة الدولة في التنمية الزراعية والتوسع بزراعة المحاصيل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الشارع النيابي"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن أمانة الفلاحين نظمت ندوة للتوعية بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وخطط الدولة في التنمية الزراعية.

وأضاف أن خطة الدولة تأتي للحفاظ على الوعي لدى المجتمع المدني، لأن دور النقابات والأحزاب جزء لا يتجزء من أجهزة الدولة في رفع الوعي لدى المواطن.

وأشار إلى أن الحفاظ على الأمن الغذائي المصري يأتي ضمن مشروع خطة الدولة في تقليل الاستيراد وتعزيز التصدير والتمسك الزراعي، والتوسع في المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.