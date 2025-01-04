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السبت 04 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة رجل أعمال متهم بقتل زوجته في التجمع للمحاكمة

المتهم والضحية
المتهم والضحية
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أمرت جهات التحقيق،  بإحالة رجل أعمال متهم بقتل زوجته بمنطقة التجمع الخامس للمحاكمة الجنائية فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من شرطة النجدة بوصول سيدة مصابة بكسور وكدمات ووفاتها بأحد المستشفيات.


على الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، حيث وُجدت جثة لسيدة (31 عامًا)، على جسدها آثار ضرب واعتداء، وتبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها رجل الأعمال حيث نشبت بينهما خلافات في الآونة الأخيرة وتعدى عليها بالضرب ما تسبّب في إصابتها بكسور، نُقلت على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة لكنها توفيت، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

جهات التحقيق رجل الأعمال المتهم بقتل زوجته منطقة التجمع الخامس