أرسنال يتعثر أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

تعثر فريق أرسنال أمام مضيفه برايتون بالتعادل الإيجابي معه بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أميكس، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم أرسنال على برايتون بهدف للا شيء في الشوط الأول، وذلك عن طريق الشاب إيثان نوانيري في الدقيقة 16.

مباراة أرسنال ضد برايتون

وفي الشوط الثاني، أدرك جواو بيدرو التعادل لصالح برايتون في الدقيقة 61، بعدما نفذ ركلة جزاء بنجاح.

استمر أرسنال بعد هذا الهدف في الضغط على مرمى برايتون، لكن محاولاته باءت بالفشل، ليفقد نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الدوري الإنجليزي.

بتلك النتيجة، وصل رصيد أرسنال إلى 40 نقطة، يحتل بها وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف ليفربول المتصدر بـ45 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام إيفرتون، ومواجهة صعبة أمام مانشستر يونايتد غدًا الأحد، فيما ظل برايتون في المركز العاشر وفي رصيده 28 نقطة.