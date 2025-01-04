أمانة العضوية المركزية بـ"مستقبل وطن" تكرم أمنائها في المحافظات

عقدت أمانة العضوية المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب زين الإطناوي، اجتماعاً دورياً لبحث ومناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة القادمة، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور النائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، وأعضاء هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء هيئة مكتب أمانة العضوية المركزية وأمنائها في كافة المحافظات.

أكد النائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، أن حزب مستقبل وطن يعمل علي تذليل جميع العقبات لتسهيل عمل أمانة العضوية ومساعدتها في تحقيق أهدافها.

من جانبه، أوضح النائب زين الإطناوي، أن حزب مستقبل وطن يركز على تنظيم فاعليات قوية في كافة محافظات الجمهورية ، فضلا عن زيادة العضويات باعتبارها الكتلة الصلبة للحزب.

خلال الاجتماع، كرّمت أمانة العضوية المركزية، أمنائها المساعدين وأعضاء هيئة مكتبها، لمجهوداتهم خلال الفترة السابقة، كذلك تم تكريم أمناء العضوية بـ8 محافظات ( سوهاج - الجيزة - دمياط - شمال سيناء - الفيوم - الإسكندرية - الأقصر - أسوان).