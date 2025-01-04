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السبت 04 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بالفيديو.. 10 أشخاص يقتحمون مستشفى التبين ويعتدون علي طاقم التمريض

الواقعة
الواقعة
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شهدت مستشفى التبين المركزي، واقعة مأساوية، بعدما أقدم 10 أشخاص، على الاعتداء علي طاقم التمريض، بسبب مشادة مع أحد المتهمين أثناء الكشف على نجله داخل المستشفى.

حرر حسن محمد شحاته، ممرض بمستشفى التبين المركزي، محضرا بقسم شرطة التبين حمل رقم 13 أحوال، يتهم فيه عددا من الأشخاص، بالتعدي عليه بالضرب وإصابته بكدمات متفرقة بالجسد، بسبب مشادة أثناء قيام أحد المتهمين بالكشف علي نجله داخل المستشفى.

فيما يكثف ضباط مباحث قسم شرطة التبين جهودهم لضبط مرتكبي الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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