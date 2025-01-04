أمجد الشوا: الاحتلال الإسرائيلي يواصل إخلاء شمال غزة وفرض واقع كارثي

أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أن الأوضاع في قطاع غزة أصبحت خطيرة للغاية جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر، موضحًا أن الأيام الأخيرة شهدت عشرات الغارات التي استهدفت مختلف مناطق القطاع، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وقال الشوا خلال تصريحاته لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جهوده لإخلاء شمال قطاع غزة بالكامل، حيث تمارس القوات الإسرائيلية القتل ضد من يبقى في تلك المناطق، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى فرض واقع كارثي على السكان المدنيين، وسط صمت المجتمع الدولي وتخاذله في اتخاذ إجراءات جدية لوقف العدوان.

وأشار إلى أن الاحتلال استهدف البنية التحتية الطبية بشكل منهجي، إذ تم إخراج نحو 80% من المنظومة الطبية عن الخدمة، وأسفرت الهجمات عن مقتل أكثر من ألف طبيب وطواقم طبية، بالإضافة إلى اعتقال عدد كبير منهم، بينهم حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان .

وأكد الشوا أن هذه الإجراءات تعمق الأزمة الإنسانية وتزيد من الأعباء على ما تبقى من المنظومة الطبية، التي تعمل بشكل جزئي وفي ظروف قاسية مع نفاد الإمدادات الأساسية.