اليوم.. محمد صلاح وليفربول يتربصان بـ«مانشستر يونايتد» في كلاسيكو إنجلترا

تتجه الأنظار صوب ملعب أنفيلد، اليوم الأحد، حيث يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في قمة منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة كلاسيكو إنجلترا أو ديربي الشمال الغربي المرتقبة، التي تنطلق في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وبإدارة تحكيمية من الحكم مايكل أوليفر.

تحمل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد طابعًا خاصًا، حيث يسعى كلا الفريقين لحصد النقاط الثلاث؛ إذ يأمل الريدز مواصلة التربع على قمة البريميرليج والابتعاد عن أقرب الملاحقين، أما اليونايتد يسعى لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد تواجد رفاق صلاح على الصدارة برصيد 45 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام إيفرتون، واحتلال مان يونايتد المركز الرابع عشر بـ22 نقطة قبل انطلاق الجولة الـ20.

وسط هذه الأجواء الحماسية، يبرز محمد صلاح كأحد أبرز اللاعبين الذين ينتظر منهم الكثير في كلاسيكو إنجلترا، فإن صلاح، الذي يمتلك سجلًا حافلًا بالأهداف والتمريرات الحاسمة ضد مانشستر يونايتد، يتطلع لمواصلة تألقه وهز شباك الشياطين الحمر مرة أخرى، حيث يعد عملاق مدينة مانشستر الضحية المفضلة للفرعون المصري.

منذ انضمامه إلى صفوف الريدز، أثبت صلاح أنه كابوس حقيقي لدفاعات مانشستر يونايتد، ففي 16 مباراة جمعته بهم، نجح نجم المنتخب الوطني في تسجيل 15 هدفًا وصناعة 6 أهداف أخرى في مختلف البطولات، ما يُظهر مدى تأثيره الفعال في هذه المواجهات الكبيرة، هذه الأرقام تشعل حماس جماهير حمر الميرسيسايد، وتزيد من ترقبها لما سيقدمه صلاح في مباراة اليوم.

يعيش محمد صلاح موسمًا استثنائيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث يواصل تحطيم الأرقام القياسية واحدًا تلو الآخر، فبالإضافة إلى تألقه اللافت في المباريات الكبيرة، حقق صلاح إنجازات تاريخية تضاف إلى رصيده الحافل، فإن صلاح هو أسرع لاعب يصل إلى 30 مساهمة تهديفية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز سواء بتسجيله الأهداف أو صناعته لها في موسم واحد، حيث حقق هذا الإنجاز في 18 مباراة فقط، متفوقًا على نجوم كبار أمثال لويس سواريز وآلان شيرر وروبين فان بيرسي، كما أنه أول لاعب يسجل ويصنع في 8 مباريات في موسم واحد.

كما يتطلع محمد صلاح إلى مواصلة هز شباك الخصوم خاصة أمام مانشستر يونايتد؛ لأنه ينافس على جائزة هداف الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر قائمة الهدافين برصيد 17 هدفًا، كما يعتلي قائمة صانعي الأهداف بـ13 هدفًا، لذا يتربص قائد منتخب مصر لمواجهة مان يونايتد، للتقدم أكثر فأكثر في قائمة هدافي الريدز التاريخيين وكذا هدافي الدوري الإنجليزي، كما يطمح صلاح في زيارة شباك مانشستر يونايتد للمباراة الرابعة على التوالي بجميع البطولات.

تحدِ من نوع خاص بين سلوت وأموريم في سنة أولى بريميرليج

أما على مستوى القيادة الفنية، يوجد تحد من نوع خاص بين الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول والبرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، فإن الثنائي يخوض الديربي في أول موسم لهما في الدوري الإنجليزي، بالرغم أن سلوت قاد الريدز في مباراة الدور الأول، والتي فاز بها ليفربول بثلاثية نظيفة، كان بطلها محمد صلاح، الذي سجل هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين، إلا أن أموريم يخوض كلاسيكو إنجلترا للمرة الأولى له، خلفًا للهولندي إريك تين هاج، الذي خسر موقعة 1 سبتمبر 2024 في الجولة الثالثة من البريميرليج بملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

أموريم - سلوت

ويبحث مانشستر يونايتد عن تحقيق انتصاره الأول على ملعب أنفيلد معقل الريدز في الدوري الإنجليزي منذ 9 أعوام، حيث يرجع آخر فوز له على ليفربول في ملعب غريمه التقليدي بالمسابقة إلى 17 يناير 2016، حينما انتصر بهدف للا شيء.

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد، فإن الفريقين التقيا في 215 مباراة في جميع البطولات، حقق خلالها اليونايتد 83 فوزًا، مقابل 72 انتصارًا للريدز، فيما حسمت نتيجة التعادل 60 لقاء.