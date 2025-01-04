ads
السبت 04 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء وجرحى في قصف جيش الاحتلال منازل في خان يونس ودير البلح وسط وجنوب قطاع غزة

خان يونس
خان يونس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينتي دير البلح وخان يونس في قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، كما استهدفت منزلا بجوار مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45،717 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108،856 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الفلسطينيين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة دير البلح خان يونس