مكايدة سياسية.. الرئيس الأمريكي المنتخب يأسف لتنكيس الأعلام يوم تنصيبه.. البيت الأبيض يرفض التراجع عن قرار بايدن بالحداد على وفاة كارتر 30 يومًا

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه "لا يمكن لأي أمريكي أن يكون مسرورًا بالأعلام المنكسة" عندما يتم تنصيبه يوم ٢٠ يناير الجاري، وقال إن الديموقراطيين يشعرون بالسعادة أمام هذا المشهد التشاؤمي.

وأمر الرئيس جو بايدن بتنكيس الأعلام لمدة ٣٠ يوما على المباني الفدرالية تكريما للرئيس الراحل جيمي كارتر الذي توفي الأحد الماضي عن مئة عام. لكن ترامب استغرب كيف أن الأمة ستكون في حالة حداد في حفل تنصيبه وأدائه اليمين الدستورية في ٢٠ يناير، قبل عودته إلى البيت الأبيض بعد ولاية أولى مضطربة، وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "لا أحد يريد أن يرى هذا، ولا يمكن لأي أمريكي أن يكون سعيدا بذلك".

ووجه الملياردير الجمهوري اتهاما بأن الديموقراطيين “كلهم” سعداء لأن "علمنا الأمريكي الرائع سيكون منكسا أثناء تنصيبي".

وأضاف ترامب "هم لا يحبون بلدنا، هم يفكرون بأنفسهم فقط"، وألمح إلى إمكانية إصدار أمر بإعادة رفع الأعلام في يوم تنصيبه بقوله إن التنكيس "قد يرفع" وأنهى كلامه بعبارة "لنرى كيف ستسير الأمور".

من جانبه، وضع البيت الأبيض حدا لأي تكهنات، وقالت المتحدثة باسمه كارين جان بيار "لا" ردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن إعادة النظر بقرار بايدن تنكيس الأعلام.

كانت هذه هي الممارسة المعتادة منذ الإعلان الذي نشره دوايت أيزنهاور عام ١٩٥٤، في حالة وفاة رئيس أمريكي حالى أو رئيس سابق.

