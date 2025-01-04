اعتمدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم تقرير المدير الفني للاتحاد بشأن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب من مواليد ٢٠٠٥ ويتضمن:
أسامة نبيه مديراً فنياً وعلاء عبده مدرباً عاماً ومحمد عمر النور مدرباً وأيمن طاهر مدرباً لحراس المرمى وحمادة أنور مديراً إدارياً وأحمد عصام محللاً للآداء وأيمن فريد طبيباً ومحمد محروس للعلاج الطبيعي و عباس حسنين وأحمد ممدوح أخصائيي تدليك.
البوابة سبورت
اعتماد أسامة نبيه مديراً فنياً للمنتخب الوطني للشباب
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اعتمدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم تقرير المدير الفني للاتحاد بشأن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب من مواليد ٢٠٠٥ ويتضمن:
اعتمدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم تقرير المدير الفني للاتحاد بشأن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب من مواليد ٢٠٠٥ ويتضمن: