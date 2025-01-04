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السبت 04 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بعد قرار تسجيل الموبايلات المستوردة..تعرف على مصير التابلت والآي باد واللاب توب؟

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تصدرت ضريبة الهواتف المستوردة محركات البحث والتريند خلال الأيام الماضية، بعد الحديث عن فرض ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة وتدشين منظومة إلكترونية لتسجيل الهواتف الذكية. 

وكشف مسؤولون حكوميون تفاصيل التسجيل واسباب تدشين المنظومة الجديدة لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.

ويتساءل البعض عن مصير التابلت واي باد واللاب توب من منظومة التسجيل ولكن وزارة المالية أكدت أنه بداية من 2025 يتم تفعيل منظومة إلكترونية جديدة بهدف تعزيز الحوكمة وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية بسوق الاتصالات ودعم جهود توفير «هواتف محمولة» محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية. 

https://youtube.com/shorts/rbZyPHEvuNA 

 

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