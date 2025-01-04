نابولي يكتسح فيورنتينا ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتًا

اكتسح فريق نابولي مضيفه فيورنتينا بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أرتيميو فرانكي، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

أنهى نابولي الشوط الأول من المباراة، متقدمًا على فيورنتينا بهدف للا شيء، سجله ديفيد نيريس في الدقيقة 29 بتمريرة من روميلو لوكاكو.

مباراة نابولي ضد فيورنتينا

وفي الشوط الثاني، أضاف لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، بينما اختتم سكوت ماكتوميناي الثلاثية في الدقيقة 68، ليفوز نابولي على فيورنتينا بنتيجة 3-0.

بهذا الفوز، تصدر نابولي الدوري الإيطالي مؤقتًا، بعدما خاض 19 جولة، في حين أن أتالانتا الذي ينافس فريق الجنوب على قمة الترتيب، لعب 18 مباراة حتى الآن.

بتلك النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 44 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 32 نقطة في المركز السادس.