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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليونيفيل: جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر علامة حدودية مع لبنان

اليونيفيل
اليونيفيل
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كشفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير برميل أزرق يرسم الحدود بين إسرائيل ولبنان، وكذلك برج مراقبة تابع للجيش اللبناني بالقرب من أحد مواقع اليونيفيل، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

وقالت اليونيفيل أن: "قوات حفظ السلام شاهدت صباح اليوم جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي تدمر برميلا أزرق يشير إلى خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل في اللبونة، بالإضافة إلى برج مراقبة تابع للجيش اللبناني بجانب موقع لليونيفيل."

وأضافت: "إن التدمير المتعمد والمباشر للبرميل الأزرق والبنية التحتية للجيش اللبناني هو انتهاك صارخ للقرار 1701 والقانون الدولي."

وتابعت: "ندعو جميع الجهات الفاعلة إلى تجنب أي أعمال، بما في ذلك تدمير الممتلكات المدنية والبنية التحتية، يمكن أن تعرض وقف الأعمال العدائية للخطر."

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير برميل أزرق يرسم الحدود بين إسرائيل ولبنان برج مراقبة تابع للجيش اللبناني