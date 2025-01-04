البحرين تُتوج بلقب خليجي 26 بفوز مثير على عمان

توج المنتخب البحريني ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" بعد فوزه على نظيره العماني بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم.

بدأت المباراة بحماس كبير من كلا الفريقين، وتمكن المنتخب العماني من التقدم في الدقيقة 17 بهدف رائع سجله عبد الرحمن المشيفري، مستغلًا خطأ دفاعيًا في صفوف البحرين.

فرحة البحرين

لكن المنتخب البحريني استعاد توازنه في الشوط الثاني، حيث نجح محمد جاسم مرهون في تسجيل هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 79، قبل أن يحسم اللقاء بهدف عكسي سجله لاعب عمان محمد صالح المسلمي في مرماه عند الدقيقة 81.

فوز فى اللحظه الاخيرة

بهذا الفوز، يحقق المنتخب البحريني لقبه وسط فرحة جماهيرية كبيرة وأداء رائع يعكس تطور الكرة البحرينية في السنوات الأخيرة.

بهذا الإنجاز، يكتب المنتخب البحريني اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ البطولة، مؤكداً عزمه على مواصلة النجاحات في المستقبل.