مجموعة الأهلي.. أورلاندو يسحق استاد أبيدجان ويشعل صراع التأهل

سحق فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي نظيره استاد أبيدجان الإيفواري بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب أورلاندو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

شهدت مباراة أورلاندو بيراتس واستاد أبيدجان سيطرة واضحة من جانب أصحاب الأرض، حيث تمكن ريليبوهيلي موفوكينج من افتتاح التسجيل في الدقيقة 22 من الشوط الأول، مانحًا فريقه التقدم المبكر.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز باتريك ماسوانجاني تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 50، وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق، أطلق ديون هوتو رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 85، ليؤكد فوز أورلاندو بيراتس بثلاثية نظيفة.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يخوض أورلاندو بيراتس منافسات دوري أبطال أفريقيا، ضمن المجموعة التي تضم الأهلي، بجانب استاد أبيدجان وشباب بلوزداد الجزائري.

بهذا الفوز، رفع أورلاندو بايرتس رصيده إلى 8 نقاط، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي، الذي تراجع إلى المركز الثاني.

بينما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويتذيل استاد أبيدجان المجموعة بنقطة وحيدة.