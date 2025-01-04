منتخب الدراجات يضم 9 لاعبين للمعسكر للمشاركة في سباق الشارقة الدولي

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول للدراجات بقيادة أحمد مجدي، اختيار 9 لاعبين للانضمام للمعسكر الأخير للمنتخب الوطنى، تمهيداً للسفر إلى دولة الإمارات للمشاركة في سباق الشارقة الدولي المحدد موعده خلال الفترة من 25 وحتي 30 يناير الجاري.

وتضم القائمة الأولية لفراعنة الدراجات الثلاثى المحترف بالإمارات وهم: حسن محمد عمرو ومحمد فرج عايش وأحمد السنفاوي بالإضافة لأصحاب المراكز 6 الأوائل الذين شاركوا في سباق الطريق الذي أقيم أمس الجمعة، بمدينة السادس من أكتوبر وهم: علي السيد وزياد محمد علي وأحمد سعيد صلاح واحمد عربان السيد وعبدالرحمن شوقي محمد وعبد الرحمن أحمد فهيم.

من جانبه أكد كابتن هاني سعيد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، أن القائمة النهائية للفراعنة ستتكون من 6 لاعبين وسيتم الإعلان عنها قبل السفر إلى الإمارات بأسبوع.

وأضاف سعيد خلال تصريحاته الإعلامية اليوم السبت، أن سباقات الطريق التى أقيمت بالأمس واشرف عليها شهدت منافسات قوية واظهرت عناصر سيكون لها دور إيجابي وفعال مع المنتخبات الوطنية في كافة الأعمار السنية.

وأشاد هاني سعيد بالروح العالية والتعاون بين أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الكابتن أيمن علي حسن مؤكداً ان المجلس نجح في تنظيم البطولة العربية لمضمار الدراجات عقب أيام من انتهاء الانتخابات وتولي المجلس الجديد المسؤلية، مشيراً إلي أن الجميع رفع شعار عودة الريادة المصرية الدراجات على الصعيد القارئ والعالمي.