محمد عبد الحفيظ: الولايات المتحدة تسعى لإخراج الروس والإيرانيين من سوريا

قال محمد سعد عبد الحفيظ، مدير تحرير جريدة الشروق المصرية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لها دور غير معلن في سقوط نظام رئيس سوريا السابق بشار الأسد، وذلك بالتنسيق مع تركيا، موضحًا أن أمريكا تعمل على هندسة المسار السياسي السوري، بالتعاون مع شركائها في أوروبا، من أجل استقرار الأوضاع وإنجاح المخطط الذي وضعته، لإخراج الروس والإيرانيين من سوريا.

وأضاف عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة تهدف إلى جعل سوريا ضمن نطاق النفوذ الغربي الأمريكي، وتحويلها إلى حليف مباشر لإسرائيل في المستقبل، مشيرًا إلى أن هذا التوجه جاء بعد تدمير القدرات العسكرية للجيش السوري نتيجة الضربات الإسرائيلية المتواصلة.

ولفت عبد الحفيظ إلى أن الولايات المتحدة تسعى للمشاركة في تحديد مسار المرحلة الانتقالية في سوريا، موضحًا أن القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، صرح مؤخرًا بأن المرحلة الانتقالية قد تمتد، مشيرًا إلى أنه من المبكر الحديث عن دستور أو انتخابات في الفترة الحالية.