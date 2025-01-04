12 يناير.. جمعية نقاد السينما تستضيف صناع فيلم "رامبو"

تستضيف جمعية نقاد السينما المصريين، يوم الأحد 12 يناير، حلقة نقاشية مع فريق عمل فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، بحضور المخرج خالد منصور، المنتجة رشا حسني، والكاتب محمد الحسيني، وتدير اللقاء الناقدة أروى تاج الدين.

يأتي اللقاء في ضوء الانتعاش الذي شهدته السينما المصرية خلال عام 2024 ومطلع عام 2025، حيث تسلط جمعية نقاد السينما المصريين الضوء على بعض التجارب التي أثبتت حضورها في السوق السينمائي المصري وحققت المعادلة التي جمعت بين القيمة الفنية للفيلم والتفاعل مع الجمهور العام، ما يعيد إلى الأذهان أفلامًا مصرية كانت تحظى بجماهيرية وشعبية إلى جانب الجودة الفنية. ومن بين تلك الأفلام، فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، الذي صدر بصالات السينما المصرية مع بداية العام.

الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويتشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، و أحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

تدور أحداث الفيلم الذي ينتمي لنوعية الأفلام الدرامية حول حسن، الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.