اعتقال إسرائيليين بعد قيادتهما سيارة عبر الحدود إلى سوريا

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مواطنين إسرائيليين اثنين، من سكان طمرة وبقعاثا، بعد أن توجها بالسيارة إلى الأراضي السورية واعتقلهم الجيش، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم السبت.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، تلقت الشرطة الإسرائيلية بلاغا من مصادر الجيش الإسرائيلي حول أسر اثنين من المشتبه بهم داخل الأراضي السورية بعد القيادة عبر الحدود.

ووصلت الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث، وبعد التنسيق مع أفراد الجيش، نقلت الشخصين إلى مركز شرطة الجولان لاستجوابهما.

ويجري حاليا استجواب المشتبه فيهما، وستحدد نتائج التحقيق الخطوات التالية في الإجراءات القانونية.