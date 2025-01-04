الجوريزا تؤهل 600 مبرمج لسوق العمل وتستعرض خططها المستقبلية

أعلنت شركة الجوريزا، المتخصصة في مجال البرمجيات وخدمات التطوير البرمجي، عن انطلاق الملتقى السنوي الثاني لها، والذي شهد حضورًا واسعًا من موظفي الشركة وشركائها الاستراتيجيين.

تأسست الجوريزا في عام 2018، ومنذ ذلك الحين تمكنت من التوسع والتواجد في عدة دول منها مصر، السعودية، البرازيل، ومؤخرًا سلطنة عمان.

خلال الملتقى، سلطت الشركة الضوء على إنجازاتها خلال العام الماضي، حيث وصل عدد مهندسيها إلى أكثر من 350 مهندسًا يعملون في مختلف فروعها، كما تجاوز عدد مستخدمي منتجاتها حول العالم 22 مليون مستخدم.

وأكدت الجوريزا التزامها بالمساهمة في تطوير المجتمع من خلال برامج التدريب فقد قامت الشركة بتدريب أكثر من 600 فرد عبر برامج التدريب الصيفي (Internships)، وتم تعيين العديد منهم داخل الجوريزا أو في شركات أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن إطلاق برنامجها المجاني لتدريب أطفال الموظفين، والذي يستهدف تأهيل الأطفال من سن 7 إلى 13 عامًا للعمل في مجال البرمجة على مدار ثلاث سنوات.

أكد المهندس محمد الدموهي، المدير التنفيذي لشركة الجوريزا إن هذه الإنجازات هي ثمرة جهود فريق عمل متميز وشراكات استراتيجية بناءة.

أضاف الدموهي هدفنا ليس فقط تقديم حلول برمجية مبتكرة، ولكن أيضًا المساهمة في بناء مجتمع تقني مزدهر من خلال تدريب الأجيال القادمة وإعدادهم لمستقبل يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا."

وأشار إلى أهمية الجوريزا كجزء من منظومة الاقتصاد الرقمي المزدهر في مصر، الذي شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، ووفقًا لتقرير حكومي حديث، بلغت قيمة صادرات مصر الرقمية 6.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2022، مقارنة بـ4.9 مليار دولار في العام المالي 2022/2021، محققة نسبة ارتفاع بلغت نحو 26.5%.

وأكد الدموهي أن الجوريزا مستمرة في استراتيجيتها للتوسع والابتكار، مع التركيز على تطوير الكوادر البشرية وتعزيز مكانة الشركة كشريك تقني موثوق على المستوى العالمي.



في سياق آخر، استعرضت الجوريزا خدماتها الرئيسية التي تلبي احتياجات متنوعة في السوق التي تشمل "خدمات التعهيد"، حيث توفر فريقًا تقنيًا متخصصًا لتنفيذ مشاريع متنوعة لشركات متعددة، مع إدارة كاملة للموارد البشرية من قبل الجوريزا بالإضافة الي تطوير وإطلاق منتجات متنوعة، مما يجعلها مظلة تجمع شركات ناشئة مبتكرة، كما تقدم الجوريزا الدعم الفني والتقني الكامل لشركات كبيرة داخل وخارج مصر، مما يعزز مكانتها في الأسواق المحلية والدولية.

