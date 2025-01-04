مدين يشيد بتامر حسني: “حلم كبير إنسانيًا وفنيًا ويستحق كل النجاح”

عبّر الملحن مدين عن تقديره الكبير للنجم تامر حسني، واصفًا إياه بأنه مثال للفنان الشامل الذي يجمع بين الموهبة والإنسانية، وذلك على هامش لقائه مع الإعلامي كريم خطاب.

قال مدين: “تامر حسني حد مركز في حلم كبير جدًا إنسانيًا وفنيًا، وعشان كده ربنا بيكرمه، هو يستحق كل النجاح والمكانة اللي وصل لها، وأتمنى له المزيد من التوفيق.”

وأضاف: “تامر من الناس القليلة اللي بيجمعوا بين مواهب متعددة، موهوب في المزيكا، كتابة الأغاني، التلحين، والإخراج، وكمان كممثل، لما بشوفه بيمثل، بحس إن ده شغله الوحيد، ولما أسمعه بيغني، بحس إن ده مجاله الأساسي، هو بيعمل كل حاجة بحب وإتقان.”

واختتم مدين كلامه موجهًا رسالة لتامر: “ربنا يبارك لك في كل حاجة بتعملها، لأنك بجد تستاهل كل المكانة اللي وصلت ليها، وأكتر كمان.”

من جانبه، علّق تامر حسني على كلمات مدين عبر حسابه على إنستجرام قائلاً: “يا مدين يا أبو قلب جميل، أنت اللي فنان كبير وإنسان سوي وقلبك أبيض. ألف شكر ليك يا حبيبي.”

الجدير بالذكر أن مدين تعاون مؤخرًا مع الفنان تامر حسني بلحن أغنية “موضوع رجوعنا”، التي لاقت نجاحًا كبيرًا وحصدت إعجاب الجمهور.