بمشاركة بلال مظهر.. لاميا يخسر من كاليثيا في الدوري اليوناني

تلقى فريق لاميا، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري الشاب بلال مظهر، هزيمة من مضيفه كاليثيا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب أبوستولوس نيكولايديس، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري اليوناني.

جلس بلال مظهر على مقاعد بدلاء لاميا أمام كاليثيا، وشارك مطلع الشوط الثاني من اللقاء، في أول مباراة له مع الفريق.

افتتح خافيير ماتيا التسجيل لفريق كاليثيا في الدقيقة 28، ثم أضاف زميله جيانيس لوكيناس الهدف الثاني في الدقيقة 52.

أحرز جوستافو فورتادو هدف لاميا الوحيد في اللقاء في الدقيقة 69، قبل أن يحصل زميله على ديميتريوس سيوفاس على البطاقة الحمراء في الدقيقة 75.

بلال مظهر



بلال مظهر يظهر للمرة الأولى مع لاميا اليوناني

تعد مباراة لاميا وكاليثيا المشاركة الأولى للمهاجم بلال مظهر، عقب التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أعلن نادي لاميا تعاقده مع بلال مظهر حتى نهاية الموسم الجاري 2024-2025، وذلك بحسب تقارير صحفية.

عادل بلال مظهر إلى الدوري اليوناني بعد فترة قصيرة قضاها في الدوري البرتغالي مع إشتريلا أمادورا، حيث قضى مهاجم المنتخب الأولمبي العامين الماضيين في صفوف فريق الشباب لنادي باناثينايكوس.

ارتدى بلال مظهر قميص منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا في فبراير 2023، كما انضم إلى صفوف المنتخب الأولمبي وشارك في أولمبياد باريس 2024.

وكان بلال مظهر حصد جائزة هداف بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب في موسم 2022-2023، حيث سجل 9 أهداف.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد لاميا عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري اليوناني، بينما رفع كاليثيا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر.