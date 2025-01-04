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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"مستقبل وطن": مصر تملك مقومات التربع على عرش صناعة الغزل والنسيج في العالم

عبدالله سعيد
عبدالله سعيد
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قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية حريصة على احياء تراثنا الحضاري والإبداعي لنستعيد هويتنا القديمة بشكل كامل لتكون ركيزة لانطلاق جمهوريتنا الجديدة.

وأكد السعيد، في تصريحات صحفية، أن السنوات الماضية شهدت إحياء وتطوير العديد من الصناعات والحرف التراثية التي شكلت جزءا من تاريخنا الحضاري والثقافي وجاء على رأس هذه الصناعات صناعة الغزل والنسيج.

وأشار إلى أن ما شهده ملف الغزل والنسيج على مدار الأعوام الماضية يؤكد وجود رؤية وطنية واضحة تدرك قيمة هذا القطاع وتعي قدرة مصر بمقوماتها على تحقيق طفرة غير مسبوقة وتبوء مكانة مرموقة على مستوى العالم.

وأوضح السعيد أن المحلة الكبرى تشهد ثورة تطوير حقيقية في النهوض بقطاع الغزل والنسيج وستكون قاطرة تنموية جديدة تعزز مسار اقتصادنا الوطني وستتربع على عرش صناعة النسيج في العالم في غضون فترة قصيرة.

عبدالله السعيد أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن صناعة الغزل والنسيج