سيدات يد الزمالك يتغلب على الشمس في بطولة الدوري

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره الشمس بنتيجة 28 - 26, في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على صالة القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري

جاءت المباراة قوية من جانب الفريقين، وانتهى الشوط الأول بتقدم الشمس بنتيجة 15 - 12، قبل أن يتفوق الزمالك في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز الأبيض بنتيجة 28 - 26 ‎

يتكون الجهاز الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك "سيدات" من: "حسن يسري رئيساً، محمد عبد السلام مديراً فنياً، محمد الأحمر مدرباً عاماً، محمد مصطفي مدرباً للحراس، هبة حسنين مديراً إدارياً، سارة محمد إدارياً، حبيبة هشام أخصائياً للعلاج الطبيعي،ساجد عمرو مخططاً للأحمال، مؤمن مصطفي محللاً للأداء"