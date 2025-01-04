منزل أمريكي سعره يرتفع لـ 4 ملايين دولار بسبب مسلسل

عرض منزل امريكي للبيع مقابل 4 ملايين دولار، رغم "تواضعه"، وذلك بسبب مسلسل تلفزيوني ضخم.

هذا هو منزل شخصية والتروايت الشهيرة، في مسلسل "Breaking Bad" التلفزيوني، بولاية نيو ميكسيكو الأمريكية.

اشتهر المنزل كونه مثل جزءا مهما من حياة "والتر وايت" العائلية، وشهد صراعات كثيرة، خلال رحلته لزعامة عالم تجارة المخدرات في المسلسل الضخم، الذي يصنفه البعض بـ"الأفضل في تاريخ التلفزيون.

جذب المنزل المتواضع في مدينة ألباكيركي الأميركية، مئات السياح، من عشاق المسلسل، الذين قدموا لزيارته، عبر السنوات الماضية.

هذه الزيارات تسببت فى إزعاج كبير لأصحاب المنزل الأصليين، خاصة بعد فترة من انتهاء المسلسل في 2013.

شهرة المنزل قد تؤدي إلى عملية بيع "مذهلة" ، حيث ساهمت شهرته في ارتفاع سعره إلى 4 ملايين دولار، وفقا لمحطة "أيه بي سي".

وقالت جوان كوينتانا، ابنة أصحاب المنزل، لمحطة تلفزيون ألبوكيركي، إن والديها اشتريا المنزل في السبعينات، وأنها نشأت هي وإخوتها هناك.

مع تقدم والديها في السن وارتفاع شعبية المسلسل، أصبح من الصعب حمايتهما، واضطرت الأسرة إلى وضع سياج معدني وتركيب كاميرات مراقبة لإبعاد الجماهير العريضة للمسلسل.

وأضافت كوينتانا : "كان هذا منزل عائلتنا منذ عام 1973، أي منذ ما يقرب من 52 عاما. والآن، سنرحل تاركين ذكرياتنا".

والتر وايت

هو بطل المسلسل التلفزيوني دراما الجريمة الأمريكي اختلال ضال ، حيث يصور الشخصية براين كرانستون.

وضمن المسلسل، والت هو كيميائي وخريج معهد كاليفورنيا للتقنية، الذي شارك في تأسيس شركة تقنيات غراي ماتر، ترك غراي ماتر فجأة، وباع أسهمه مقابل 5000 دولار.

عقب فترة وجيزة، حققت الشركة ثروة، معظمها من أبحاث والت. انتقل والت بعد ذلك إلى ألباكركي، نيو مكسيكو، وأصبح مدرسا للكيمياء في المدرسة الثانوية. في اليوم التالي لعيد ميلاده الخمسين، اكتشف اصابته بسرطان الرئة من المرحلة الثالثة بعد هذا الاكتشاف، لجأ والت إلى تصنيع وبيع الميثامفيتان مع الطالب السابق، جيسي بينكمان ( لضمان الأمن المالي لعائلته بعد وفاته.

وانجذب بشكل أعمق إلى تجارة المخدرات غير المشروعة، وأصبح قاسياً أكثر فأكثر مع تقدم المسلسل، ثم يتبنى لاحقًا الاسم المستعار «هايزنبرغ» وأصبح تاجرا مشهورا للمخدرات . وأقل تعاطفاً طوال المسلسل، حيث أراده مبتكر المسلسل فينس غيليغان أن يتحول من «السيد تشيبس إلى سكارفيس».