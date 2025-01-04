اتحاد الكرة يناقش إعادة هيكلة منتخبي 2005 و2007

يجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، الاسبوع الجاري لمناقشة عدد من الملفات الهامة التي تتعلق بالجبلاية .

البوابة نيوز تنشر الملفات التي سيتم الإعلان عن نتائجها الأسبوع الجاري.

يناقش مجلس الإدارة ملف الخبير التحكيمي للجبلاية.

كما يدرس محلس الإدارة ملف إعادة هيكلة منتخبي 2005 و2007.

بالإضافة الي معسكر منتخب الناشئين مواليد 2008.

ويناقش الاتحاد ملف تشكيل اللجنة القانونية للجبلاية.