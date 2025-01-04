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السبت 04 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة يناقش إعادة هيكلة منتخبي 2005 و2007

مجلس الجبلاية
مجلس الجبلاية
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يجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، الاسبوع الجاري لمناقشة عدد من الملفات الهامة التي تتعلق بالجبلاية .
البوابة نيوز تنشر الملفات التي سيتم الإعلان عن نتائجها الأسبوع الجاري. 
يناقش مجلس الإدارة ملف الخبير التحكيمي للجبلاية. 
كما يدرس محلس الإدارة ملف إعادة هيكلة منتخبي 2005 و2007. 
بالإضافة الي معسكر منتخب الناشئين مواليد 2008.
ويناقش الاتحاد ملف تشكيل اللجنة القانونية  للجبلاية.

مجلس اتحاد الكرة اجتماع قرارت