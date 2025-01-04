بورنموث ينتزع فوز ثمين أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

في مباراة مثيرة جمعت بين بورنموث وإيفرتون، حقق فريق بورنموث فوزًا صعبًا ومهمًا بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب ديفيد بروكس في الدقيقة 77، بعد هجمة منظمة نجح فيها بروكس في استغلال الفرصة ليهز شباك إيفرتون.

شهدت المباراة تنافسًا شديدًا بين الفريقين، حيث حاول إيفرتون تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة، إلا أن دفاع بورنموث وحارس مرماه نجحا في الحفاظ على النتيجة ليحصد الفريق النقاط الثلاث.

بهذا الانتصار، يعزز بورنموث موقعه في جدول الترتيب ويواصل سعيه لتحسين نتائجه في الموسم الجاري.