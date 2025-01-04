4 شهداء وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على خيمة للنازحين بوسط غزة

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج ومدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب العشرات جراء استهداف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في مدرسة أبو حلو ببلوك 9 في مخيم البريج، وسط القطاع.

وأضافت أن عددا من المواطنين أصيبوا إثر قصف طائرات الاحتلال منزلين في مربع أبو الأمين بحي الشيخ رضوان، وحي أبو اسكندر، شمال مدينة غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال أرضا زراعية في محيط مدرسة حلاوة التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال القطاع، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها على منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45،717 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108،856 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.