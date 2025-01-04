منتخب الناشئين ينتظر رد الجبلاية لإقامة معسكرات ودية استعدادا لأمم افريقيا

ينتظر أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 رد مسؤلي الجبلاية بشأن اقامة معسكرات ودية خلال الفترة المقبلة للمنتخب ضمن التحضير لنهائيات أمم إفريقيا المقرر اقامتها مارس المقبل بالمغرب.

بدأ مسؤلو منتخب مصر 2008 بقيادة الكأس فى التفاوض مع الاتحادات القارية لتحديد مواعيد وملاعب إقامة هذه المباريات الودية، للفترة المقبلة.

يسعى الجهاز الفنى إلى خوض مباريات قوية ودية مع منتخبات تمتلك خبرات كبيرة وقوية للاحتكاك بهم والتأقلم مع الاجواء.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” مواعيد البطولة، حيث ستُقام المباراة الافتتاحية الأحد 30 مارس.